Fendoğlu'na ABB'den tam destek - Son Dakika
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Fendoğlu'na ABB'den tam destek

6 saat önce

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, MHP Milletvekili Fendoğlu'nun yerel basına yönelik olarak yaptığı çağrıya hem teşekkür etti, hem de tam destek verdi.

Fendoğlu'na ABB'den tam destek, System.String[]

Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, MHP Milletvekili Fendoğlu'nun yerel basına yönelik olarak yaptığı çağrıya hem teşekkür etti, hem de tam destek verdi.


Anadolu Basın Birliği (ABB) Erzurum Şube Başkanı Mehmet Musa Çakır, Milletvekili Fendoğlu'nun, TBMM Genel Kurulu'nda dile getirdiği önerilerle yerel medyanın duygularına tercüman olduğunu ifade ederek, "Sesimiz olduğu ve sıkıntılarımızı gündeme getirdiği için MHP Milletvekili Fendoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.


Anadolu Basın Birliği Erzurum Şube Başkanı Çakır, yaptığı yazılı açıklamada; MHP Milletvekili Fendoğlu'nun önerilerine de yer verdi. Çakır, yerel medya şirketlerinin KOBİ kapsamında Kredi Garanti Fonu'ndan veya KOSGEB tarafından kredilendirilmesi, resmi kurumlara olan -SGK ve Maliye- ödemelerinin ertelenmesi ile reklam ve ilan faturalarına yansıyan KDV oranı ile Basın İlan Kurumu payının yüzde 5'e düşürülmesinin son derece isabetli bir adım olacağını belirterek, "Atılacak bu adımlar sektöre derin bir nefes aldıracaktır" ifadesini kullandı.


MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun, kamu kurumlarının resmi ilan statüsünde olmayan reklamlarına ayrılan bütçenin asgari yüzde 30'unun yerel medyaya ayrılması yönündeki önerisinin de son derece önemli olduğunu kayda geçerek, "Gazete basımında kullanılan kağıt, kalıp ve mürekkep gibi ithal malzeme maliyetleri kur artışlarından etkilenmemeli ve gümrük vergileri tamamen sıfırlanmalıdır" diyen MHP'li vekilin, sektörün kanayan bir başka yarasına da parmak basmış olduğunu dile getirdi.


Türkiye'nin dört bir tarafında ayakta kalma mücadelesi veren yerel basının sorunlarına çözüm noktasında harekete geçilmesinin şart olduğunu ifade eden Çakır, "Özellikle Erzurum'da, Erzincan'da, Ağrı, Van, Kars, Bayburt'ta, Malatya'da, Muş'ta Siirt'te, kısacası Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bütün illerinde yerel basının karşı karşıya kaldığı mali sorunlar çok daha fazla ezici oluyor. Bu bölgelerde kamu faaliyetleri de, özel sektör faaliyetleri de sınırlı, ticari reklam potansiyeli ise yok denecek kadar az. Böyle bir ortamda yerel basının kendi yağında kavrulmasını beklemek, gerçekten de büyük haksızlık olacaktır. Bu bakımdan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun dile getirdiği öneriler, yerel basına yönelik olarak çizilmiş bir yol haritası kabul edilmeli ve bu hususta gereken adımlar mutlaka atılmalıdır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Milletvekili, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:25 Kaynak: İHA

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