Fenerbahçe, Avrupa'ya Veda Etti

UEFA Avrupa
Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe
, deplasmanda Rus ekibi Zenit
ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı-lacivertli ekip Avrupa'ya veda etti.
Maçtan dakikalar 4. dakikada sağ kanattan Driussi'nin ortasında Sadık'tan seken topu Azmoun göğsüyle Ozdoev'e indirdi. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 11. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Moses'in şutu kaleci Lunev'de kaldı. 28. dakikada Moses'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ayew'in kafa vuruşunda top auta gitti. 37. dakikada Driussi'nin sol kanattan ortasında arka direkte topa iyi yükselen Azmoun kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0 43. dakikada Alper'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Topal
'ın şık vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu
47. dakikada Tolgay'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moses'in şutu auta gitti. 64. dakikada Driussi'nin pasında ceza yayı üzerinde Azmoun'un vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi. 69. dakikada Ayew'in hatalı geri pasında Azmoun topu Mak'a aktardı. Kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Mak'ın şutunda Harun topu kornere tokatladı. 76. dakikada Artem Dzyuba'nın ara pasında Mehmet Topal'ın müdahale edemediği topu alan Azmoun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-1
Stat: Krestovsky Hakemler: Michael Oliver
xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx Zenit: Andrei Lunev xxx, Branislav Ivanovic
xxx, Igor Smolnikov
xx, Aleksandr Anyukov xx, Yaroslav Rakitskyi xx, Hernani Junior x (Robert Mak dk. 56 x), Wilmar Barrios xx, Magomed Ozdoev xx, Artem Dzyuba xxx (Musaev dk. 88 ?), Serdar Azmoun xxx (Zabolotny dk. 80 ?), Sebastian Driussi xxx Yedekler: Mikhail Kerzhakov, Luis Neto, Elmir Nabiullin, Matias Kranevitter Teknik Direktör: Sergei Semak Fenerbahçe: Harun x, Sadık x, Şener x, Hasan Ali
x (İsmail dk. 67 x), Skrtel x, Jailson
x (Slimani dk. 80 ?), Eljif Elmas
x, Mehmet Topal xx, Moses xx, Alper x (Tolgay dk. 46 xx), Ayew x Yedekler: Volkan Demirel
, Neustadter, Abdulcebrail Akbulut, Frey Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Ozdoev (dk. 4), Azmoun (dk. 37 ve 76) (Zenit), Mehmet Topal (dk. 43) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Azmoun, Hernani Junior, Barrios (Zenit), Alper Potuk
, Skrtel, Tolgay, Eljif Elmas (Fenerbahçe)