Fenerbahçe Beko, Barcelona'yı Yendi

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Barcelona: Punter 24, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 4, Shengelia 3, Cale 5, Brizuela 11, Laprovittola 3, Parra 10, Norris, Hernangomez

Fenerbahçe Beko: Melli 7, Tucker 8, Tarık Biberovic 19, Hall 7, Birch 8, Baldwin 16, de Colo 6, Onuralp Bitim 2, Jantunen 7, Colson 2, Boston

1. Periyot: 14-29

Devre: 41-53

3. Periyot: 56-73

5 faulle çıkan: Dk. 38.50 Tucker (Fenerbahçe Beko)

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeauge) 26. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 82-78'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'yı deplasmanda yenerek galibiyet sayısını 18'e yükselten sarı-lacivertliler, 1 maçı eksik olmasına karşın lider pozisyonda. İspanyol temsilcisi ise bu sonuçla ligde 10. yenilgisini yaşadı.