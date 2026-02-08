Fenerbahçe Beko Derbi Zaferini Kaptı - Son Dakika
Spor

Fenerbahçe Beko Derbi Zaferini Kaptı

08.02.2026 18:06
Fenerbahçe Beko, derbide Galatasaray MCT Technic'i 79-77 mağlup etti. Heyecan dolu maçın özeti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: Horton-Tucker 12, Boston 6, Biberovic 21, Melli 6, Birch 7, Metecan Birsen 1, Baldwin 7, Emre Ekşioğlu, de Colo 8, Onuralp Bitim 6, Jantunen 5

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 7, Petrucelli 5, Gillespie 10, Palmer 16, White 6, Robinson 14, McCollum 5, Meeks 7, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Muhsin Yaşar 2

1. Periyot: 13-20

Devre: 32-33

3. Periyot: 52-57

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 79-77 yendi.

Maça iyi başlayan konuk ekip, 5. dakikada 13-2 üstünlük sağladı. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyreği 20-13 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna hücumda daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı 1 sayıya kadar indirdi ve soyunma odasına 33-32 Galatasaray MCT Technic üstünlüğüyle gidildi.

Sarı-lacivertliler, ikinci yarıya maçta ilk kez öne geçerek (34-33) başladı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son dakikalarında üst üste üçlükler bulan misafir takım, final periyoduna 57-52 önde girdi.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 6-0'lık seriyle başladı ve 33. dakikada öne geçti: 58-57. Üstünlüğünü sürdüren ve savunmada sertliği artıran sarı-lacivertliler, 36. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 66-60. Melli'nin 37. dakikadaki smacıyla farkı çift hanelere (72-62) yükselten Fenerbahçe Beko, son bölümde üstünlüğünü korumayı başaramadı. Konuk ekip, McCollum önderliğinde üst üste üçlükler buldu ve bitime 41 saniye kala Palmer'ın basketiyle öne geçti: 74-75. Moladan Biberovic'in bitime 31 saniye kala bulduğu üçlükle dönen sarı-lacivertlilere, sarı-kırmızılılar yine Palmer'ın sayısıyla cevap verdi ve 20 saniye kala skor 77-77'ye geldi. Maçın son hücumunu kullanan Fenerbahçe Beko, Baldwin ile basketi buldu ve parkeden 79-77 galip ayrıldı.

Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeleri Cem Ciritci, Adem Köz, Ali Gürbüz ve Ahmet Murat Emanetoğlu da yerinde takip etti.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, hakemle yaşadığı tartışma sonrası diskalifiye edildi.

Kaynak: AA

