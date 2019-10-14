Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

30 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues'in takımla çalıştığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takımın antrenmanına, genç milli takımlardan dönen Altay Bayındır, Murat Sağlam ve Muhammed Gümüşkaya'nın da katıldığı bildirildi. Milli takımlardaki 8 oyuncu ise idmanda yer almadı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, çabukluk çalışmasıyla sürdüğü kaydedildi. Dar alanda çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla idmanın tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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