Fenerbahçe'de Kadro Değişiklikleri ve N'Golo Kante'nin İlk Maçı
Fenerbahçe'de Kadro Değişiklikleri ve N'Golo Kante'nin İlk Maçı

09.02.2026 20:18
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı kadrosunda 8 değişiklik yaparken, N'Golo Kante ilk kez oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Ziraat Türkiye Kupası'nda son oynadıkları Erzurumspor FK maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada Erzurumspor FK maçında ilk 11'de oynattığı Edson Alvarez'i cezası nedeniyle kadroya alamadı.

Genç çalıştırıcı, Mert Günok, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Anthony Musaba'yı ise tercihen ilk 11'de değerlendirmedi.

Erzurumspor FK karşısında ilk 11'de oynayan Çağlar Söyüncü, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği karşısında da ilk 11'de görevlendirildi.

Domenico Tedesco, ilk 11'de değerlendirmediği 8 ismin yerine ise Ederson Moraes, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Marco Asensio ve Anderson Talisca'yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşısında kalede Ederson görev yaparken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde ve Mert Müldür'den oluştu. Orta alanda Matteo Guendouzi ile N'Golo Kante oynarken, hücum hattında Dorgeles Nene, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Tedesco, gol yollarında ise Anderson Talisca'yı tercih etti.

N'Golo Kante ilk 11'de

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Transfer döneminde uzun süre kamuoyunda gündem olan Fransız yıldız, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer aldı.

Sidiki Cherif yedek

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sidiki Cherif, ilk kez sarı-lacivertli takımın bir maçında kadroda yer aldı.

Ara transfer döneminde takıma katılan tek santrfor olan genç golcü, maça yedekler arasında başladı.

4 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında 4 futbolcusundan yararlanamadı.

Sakatlıkları geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ve sarı kart cezalısı Edson Alvarez, takımını yalnız bıraktı.

Gençlerbirliği, Miray Çelik'i unutmadı

Gençlerbirliği, ısınmaya yaşamını yitiren 13 yaş altı kız takımı oyuncusu Miray Çelik'in fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, ilk 11'i açıklarken de Miray'ın fotoğrafını kullandı. Miray, hafta içinde hayata gözlerini yummuştu.

Öte yandan Gençlerbirliği'nde son maça göre tek değişiklik yaşandı.

M'Baye Niang'ın yerine Franco Tongya, ilk 11'e dahil edildi. Niang ise maç kadrosuna alınmadı.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor

