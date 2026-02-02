Fenerbahçe'den Transfer Açıklaması - Son Dakika
Fenerbahçe'den Transfer Açıklaması

02.02.2026 23:49
Ali Gürbüz, eksikliklerin 1-2 gün içinde tamamlanacağını ve transferleri açıklayacaklarını belirtti.

FENERBAHÇE Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, "Elimizden geleni yapıyoruz, zaman çok azaldı ve 3 tane transferimiz olmuştu. Diğer eksikliklerimizi 1-2 gün içinde tamamlamayı planlıyoruz. Son dakika bir gelişme olursa basına da bilgi vereceğiz ama şuanda bir sorun yok. Geleni, gideni, muhtemel transferleri bir iki gün içinde açıklamış oluruz. Perşembe gününe kadar bizimde liste bildirmemiz lazım, en kısa zamanda açıklayacağız" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20'nci haftasında Kocaelispor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seyir zevki yüksek bir maç olduğunu dile getiren Ali Gürbüz, "Kocaeli çok zor bir deplasman. Onu zaten biliyorduk. Kora kor bir mücadele oldu ama biz her zaman olduğu gibi takımımıza güveniyoruz. Bugün de buraya gelirken başkanımız onlara olan güvenini dile getirdi. Onlarda bizi mahcup etmediler, zor mücadeleydi. Çok ciddi bir taraftarı var Kocaeli'nin iyi bir atmosferi var ve güzel bir mücadele oldu. Mücadelenin sonunda 3 puanı alan biz olduk, bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Gerginlikler maç sırasında olur çok önemli değil sağ salim ve herhangi bir sakatlık olmadan maçı tamamlamış olmakta önemli, her ki takımın futbolcularını ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir mücadele oldu, seyir zevki de yüksekti. Saha içindeki tüm futbolculara teşekkür ediyoruz bize iyi bir karşılaşma izlettikleri için" ifadelerini kullandı.

'EKSİKLERİMİZİ 1-2 GÜN İÇİNDE TAMAMLAMAYI PLANLIYORUZ'

Transfer döneminin bitimine kısa bir süre kalması ve yaptıkları çalışmalardan bahseden Gürbüz, "Elimizden geleni yapıyoruz, zaman çok azaldı ve 3 tane transferimiz olmuştu. Diğer eksikliklerimizi 1-2 gün içinde tamamlamayı planlıyoruz. Son dakika bir gelişme olursa basına da bilgi vereceğiz ama şuanda bir sorun yok. Geleni, gideni, muhtemel transferleri bir iki gün içinde açıklamış oluruz. Perşembe gününe kadar bizimde liste bildirmemiz lazım, en kısa zamanda açıklayacağız. Neticede uzun bir maraton ve yarısını geçtik, geçtikçe de boyu kısalıyor. Elimizden geldiğince biz bu mücadelenin içinde kalmaya çalışıyoruz, sezon sonunda şampiyon olacağız buna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

