(İSTANBUL)- Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahça ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.
Evsahibi Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Talisca ile 27. ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. Konuk takım Gençlerbirliği'nin tek golü ise 55. dakikada Sekou Koita'dan geldi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?