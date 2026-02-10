Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi - Son Dakika
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-1 Yendi

10.02.2026 01:40
Fenerbahçe, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

(İSTANBUL)- Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahça ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Ali Şansalan'ın düdük çaldığı maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Evsahibi Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Talisca ile  27. ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. Konuk takım Gençlerbirliği'nin tek golü ise 55. dakikada Sekou Koita'dan geldi.

Kaynak: ANKA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

23:11
