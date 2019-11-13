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Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını tamamladı
6 saat önce
Milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun olarak Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun olarak Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Max Kruse özel program dahilinde çalışırken, Vedat Muriç'in tedavisi ise devam etti.
Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:33
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