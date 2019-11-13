Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını tamamladı
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Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını tamamladı

6 saat önce

Milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun olarak Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını tamamladı, System.String[]

Milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun olarak Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Luiz Gustavo ve Max Kruse özel program dahilinde çalışırken, Vedat Muriç'in tedavisi ise devam etti.


Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Can Bartu Tesisleri, Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:33 
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