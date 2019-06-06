Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma
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Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

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Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulübün Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ün yanı sıra yönetim kurulu, yüksek divan kurulu ve genel kurul üyeleri ile amatör branşlarda mücadele eden genç sporcular yer aldı.
Törende konuşan Vefa Küçük ile genel sekreter Sevil Zeynep Becan, üyelerin bayramını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:13 Kaynak: AA
Kalamış, Faruk Ilgaz Tesisleri, Vefa Küçük, Fenerbahçe, Spor
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