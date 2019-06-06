Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma
1 saat önce
Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:13 Kaynak: AA
Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli kulübün Kalamış
'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri
'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük
'ün yanı sıra yönetim kurulu, yüksek divan kurulu ve genel kurul üyeleri ile amatör branşlarda mücadele eden genç sporcular yer aldı.
Törende konuşan Vefa Küçük ile genel sekreter Sevil Zeynep Becan, üyelerin bayramını kutladı.
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