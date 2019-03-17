- Fenerbahçe
kupasını aldı
MALATYA - AXA Sigorta
Erkekler Kupa Voley'de Galatasaray
'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe kupasını aldı. Malatya
'da oynanan AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 25-20, 25-18, 20-25 ve 15-10 setlerle 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde ilk olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli Salva Higaldo Oliva'ya Türkiye Voleybol Federasyonu
Mehmet Akif Üstündağ
tarafından plaket verildi.
Törende, ikinci olan Galatasaray'ın oyuncularına madalyaları Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal
ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan
tarafından takdim edildi.
Platforma çağrılan Fenerbahçeli oyunculara ise ilk olarak Malatya Valisi Aydın
Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
tarafından madalyaları verildi.
Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
ile TVF
Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçeli futbolcuları tebrik ederek kupayı takım kaptanı Ulaş Kıyak'a verdiler.
Kupa seremonisinin ardından Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular fotoğraf çektirerek kupayı taraftarlarıyla birlikte kutladı.
Kupa şampiyonu Fenerbahçe Voleybol Erkek takımı önümüzdeki yıl CEV Kupasında Türkiye'yi temsil edecek.