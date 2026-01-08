Fenerbahçe, Mert Günok'u Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki file bekçisiyle 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Mert Günok, 2010-2015 yıllarında da Fenerbahçe'de forma giymişti.
2015-2016 sezonundan itibaren Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş'ta görev yapan deneyimli kaleci, yaklaşık 11 yıl sonra altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli takıma döndü.
