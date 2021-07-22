Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!

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Sarı-Lacivertliler'de bugün geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleşti. Kürsüye çıkan Başkan Ali Koç, şampiyonlukla ilgili iddialı sözler kullanırken, transfer çalışmalarının gizli yürütüldüğünü ifade etti. Başkan Koç'un konuşmasının ardından 11 yaşındaki minik bir taraftarla yaşadığı diyalog ise dikkat çekti.

"DOUGALL'I ALIN BAŞKANIM"

Başkan Koç bayramlaşmada 11 yaşındaki taraftarla sohbetinde duyduğu sözlere inanamadı. Minik taraftarın futbol bilgisi Başkan Koç'u mest etti.

Taraftar, " Blackpool'da Kenny Dougall var Başkanım, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı. Onu alın" dedi. Oyuncu hakkında birçok bilgi veren minik taraftar Başkan'ı iyice şaşırttı. Koç da espirili bir şekilde kendisinden forvet istedi. Salondakiler keyifli anlar yaşadı.