Fenerbahçe'nin Yeni Fransızı: Matteo Guendouzi
Fenerbahçe'nin Yeni Fransızı: Matteo Guendouzi

09.01.2026 00:21
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayarak kulübün 5. Fransız futbolcusunu aldı.

Fenerbahçe'nin sözleşme imzaladığı Matteo Guendouzi, kulüp tarihinin 5. Fransız futbolcusu oldu.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu ara transfer döneminde çalışmalarını sürdürürken, ikinci transferini Matteo Guendouzi ile yaptı. Sarı-lacivertliler, Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Fransız orta saha, profesyonel kariyerine Ligue 1 ekibi Lorient'te başladı. Matteo Guendouzi, 2018 yazında Premier Lig'e transfer olurken, ilk sezonunda Arsenal formasıyla 33'ü Premier Lig olmak üzere 48 maçta görev yaptı. İngiliz ekibinde 2. sezonun sonunda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Guendouzi, yaz transfer döneminin son günlerinde Alman ekibi Hertha Berlin'e kiralandı. 2021 yazında bu kez Marsilya'ya kiralanırken, bir sonraki sezon bonservisiyle transfer oldu. Guendouzi, Marsilya'da kaldığı dönemde 103 kez formayı terletirken 10 gol, 19 asistlik katkı sağladı. 2023-2024 sezonunda İtalya'ya yolu düşen Guendouzi, 2.5 sezon mavi-beyazlı formayı giydi. Bu süreçte İtalyan ekibinin de değişmez ismi olurken, orta sahadaki iki yönlü oyunu güç kazandırdı. 26 yaşındaki futbolcu Lazio'da 111 karşılaşmada görev yaparak 6 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise Serie A'da 16 karşılaşmanın tamamına 11'de başladı ve 2 gol, 1 asist yaptı.

Guendouzi, 2025-2026 sezonu 2. yarısından itibaren Fenerbahçe forması giyecek.

Fransa Milli Takımı'nın orta saha rotasyonunda yer alan isimlerden Matteo Guendouzi, bugüne kadar 14 kez milli takım formasını terletti. Fransa'nın 2021 yılında kazandığı UEFA Uluslar Ligi kadrosunda bulunan Guendouzi, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesiyle finale çıkarken, Arjantin'e karşı oynanan finalde yedek kulübesindeydi.

Sarı-lacivertlilerin 5. Fransızı

Guendouzi, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 5. Fransız futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Ülkesinin efsane oyuncularından Nicolas Anelka, 2004-2005 sezonu ara transfer döneminde sarı-lacivertlilere imza atarken, hem kulübün ilk Fransız futbolcusu oldu hem de ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde forma giyen Fransız futbolcular şöyle:

"Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

