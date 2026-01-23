Fenerbahçe Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Play-Off'a Yükseldi

23.01.2026 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 24'e girerek play-off oynamayı garantiledi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bitime 1 hafta kala ilk 24'e girerek play-off oynamayı garantiledi.

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin alınan sonuçların ardından ilk 24'e girmesi kesinleşti.

Sarı-lacivertliler, 11 puan topladığı ligde üst sıralardaki takımların puan kayıplarına bağlı olarak matematiksel anlamda ilk 8'e girme şansını da sürdürdü.

Fenerbahçe, lig aşamasının son haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.

Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. Puan tablosunda 9-24. sırayı alan ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 01:57:17. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Play-Off'a Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.