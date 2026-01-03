Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa Hazırlıkları - Son Dakika
Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa Hazırlıkları

03.01.2026 16:29
Samsunspor, Fenerbahçe ile Süper Kupa yarı finali için hazırlıklarını sürdürüyor.

2026 Süper Kupa Yarı Finali'nde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa yarı final maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından rondo organizasyonları ve geniş alanda oynanan oyunun ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN

6 Ocak Salı günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Kaynak: DHA

