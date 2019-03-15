Fenerbahçe - Sivasspor Maçının Var'ı Serkan Tokat
1 saat önce
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam sahasında DG Sivasspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.
Fenerbahçe
'nin, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam sahasında DG Sivasspor
ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat
oldu. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde DG Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Bülent Yıldırım
düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz
ve Asım Yusuf Öz
yapacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Serkan Tokat oldu. TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen yer alacak.
(Uygar Aydın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:21 Kaynak: İHA
Fenerbahçe - Sivasspor Maçının Var Hakemi Serkan Tokat
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