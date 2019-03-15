Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Sivasspor Maçının Var'ı Serkan Tokat

Fenerbahçe - Sivasspor Maçının Var'ı Serkan Tokat

1 saat önce

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam sahasında DG Sivasspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu.

Fenerbahçe - Sivasspor Maçının Var'ı Serkan Tokat, System.String[]
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam sahasında DG Sivasspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Serkan Tokat oldu. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde DG Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Serkan Tokat oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Abdulkadir Bitigen yer alacak.

(Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:21 Kaynak: İHA

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