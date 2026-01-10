Fenerbahçe, Süper Kupa Finali İçin Stadyumda

FENERBAHÇE kafilesi, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşı gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 18.45'te başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.
Bu maç öncesi saat 15.45'te tesislerden ayrılan Fenerbahçe kafilesi, 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı. Stadyuma gelen sarı-lacivertliler maç saatini beklemeye başladı.
