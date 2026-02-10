Fenerbahçe Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 22'nci haftasında 14 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor ile Papara Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.