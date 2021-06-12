Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve 8 yıl sonra geri dönen Leyla ile Mecnun'un kadrosu genişliyor. Geçtiğimiz günlerde Leyla karakteri için Deniz Işın diziye dahil olmuştu.
Yeni bölümleri Exxen'da yayınlanacak olan dizinin kadrosuna Deniz Işın'ın ardından Sarp İkiler de katıldı. İkiler, Son Yaz dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile dikkat çekmişti.
Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürülecek olan dizinin çekimlerini 26 Haziran'da başlayacak. Dizinin yeni sezonda seyirciyle buluşması planlanıyor.
Son Dakika › Magazin › Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha - Son Dakika Magazin