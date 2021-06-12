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Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha - Son Dakika

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha

12.06.2021 22:49
Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha, System.String[]

Son Yaz dizisinin Selim Savcı'sı Sarp İkiler, Exxen'de izleyicilerle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin kadrosuna katıldı. Diziye daha önce Leyla karakterine hayat verecek olan Deniz Işın dahil olmuştu.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve 8 yıl sonra geri dönen Leyla ile Mecnun'un kadrosu genişliyor. Geçtiğimiz günlerde Leyla karakteri için Deniz Işın diziye dahil olmuştu.

SARP İKİLER KADRODA

Yeni bölümleri Exxen'da yayınlanacak olan dizinin kadrosuna Deniz Işın'ın ardından Sarp İkiler de katıldı. İkiler, Son Yaz dizisinde canlandırdığı Arda karakteri ile dikkat çekmişti.

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha

26 HAZİRAN'DA SET BAŞLAYACAK

Aynı kadro ve aynı hikaye üzerinden sürdürülecek olan dizinin çekimlerini 26 Haziran'da başlayacak. Dizinin yeni sezonda seyirciyle buluşması planlanıyor.

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha

Leyla İle Mecnun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'a Deniz Işın'ın ardından bomba bir transfer daha - Son Dakika Magazin


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