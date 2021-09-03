Ferizli İlçe Devlet Hastanesinde 10 pratisyen hekim iş başı yapacak - Son Dakika

Ferizli İlçe Devlet Hastanesinde bu ay sonunda 10 pratisyen hekim göreve başlayacak.

Ferizli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı, MHP İlçe Başkanı Veysel Dikbaş ve Ferizli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Samet Kaymaz, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'yu ziyaret etti.

İlçenin sağlık konularının görüşüldüğü ziyarette Zurnacı ve Dikbaş, 10 pratisyen hekimin eylül ayı sonunda Ferizli İlçe Devlet Hastanesinde görev başı yapacağını müjdeledi.

Ziyarette konuşan Zurnacı, başta Ferizli halkı olmak üzere çevre ilçe ve köylerden hastaneye başvuran vatandaşların kaliteli bir sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlamanın en önemli öncelikleri olduğunu kaydetti.

İsmail Gündoğdu da ilçe halkının merkeze gitmeden yerinde tedavi hizmeti alabilmesi açısından doktor sayısının artmasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.