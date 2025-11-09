Fethiye'de Ücretsiz Modern Okçuluk Kursları Düzenlenecek

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi, 10 ile 16 Kasım 2025 tarihleri arasında 8 yaş üzeri çocuklar için ücretsiz modern okçuluk kursları düzenleyecek.

Fethiye Belediyesi tarafından ara tatilde hayata geçirilecek ücretsiz modern okçuluk kursları, çocukların hem sportif bir aktiviteyle zaman geçirmesini hem de okçuluğu profesyonel bir şekilde öğrenmesini sağlayacak.

Eğitimler, Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun sertifikalı antrenörlerinden Kartal Cenk Taş tarafından verilecek. Taş, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak etkinliğe yoğun ilgi beklediklerini belirtti.

Yetkililer ise 0533 414 78 12 numaralı telefondan eğitimlere ilişkin bilgi ve başvuru yapılabileceğini bildirdi.