Fethiye'de zirai ilaç ambalajı kirliliğine çözüm

Fethiye ilçesinde hayata geçirilecek "Tarımsal Atıkların Toplanması ve Geri Dönüşüme Kazandırılması" projesiyle zirai ilaç ambalajı ve tarımsal atıklardan kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Fethiye Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fethiye Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında yaptırılan konteynerler yoğun olarak tarımsal faaliyetin gerçekleştirildiği mahallelere yerleştirilecek. Çiftçiler, kullandıkları zirai ilaç ambalajı atıkları, geri dönüşüme kazandıracak ve çevre kirliliğinin önüne geçilecek.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, projeyle ilgili yapılan tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, geçen yıl Fethiye Körfezi'nde yaşanan kirliliğin önlenmesi anlamında kısa, orta ve uzun vadede alınması gereken tedbirlerin belirlendiğini söyledi.

Kirliliğe sebep olan etkenlerinden tarımsal atıkların önlenmesi amacıyla planlama yapıldığını belirten Şahiner, şunları ifade etti:

"Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ortak çalışma yaptı. Onun için konteynerler hazırlandı, bunları en kısa sürede gerekli yerlere dağılacak. Vatandaşlarımızdan tarım alanlarında üretimin durmaması için bütün kolaylıklar sağlandı. Bundan sonraki süreçte de çiftçilerimize desteklerimiz devam edecek. Çiftçilerimizden özellikle doğayı kirleten tarımsal ilaçların atıklarını konteynerlere atmasını istiyoruz."

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethiye Körfezi'nde geçen yıl yaşanan alg patlamasıyla ilgili belediye olarak bilim insanlarıyla çalışma yatıklarını ve rapor hazırladıklarını anlattı.

Gazi Üniversitesinden 7 bilim insanıyla yapılan araştırmalar neticesinde kirliliğe neden olan bulgular arasından zirai ilca atıklarının da yer aldığına dikkati çeken Karaca, gerçekleştirilen projeyle bu kirliliğin de önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da projenin çevreyi kirletici etkenlerden olan zirai ilaç ve ambalaj atıklarını büyük oranda engelleyeceğini ifade etti.