Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali Yenileniyor

17.11.2025 14:48
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kapsamlı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Güvenlikten yolcu konforuna kadar birçok alanda yapılan iyileştirmelerle terminal modern bir yapıya kavuşuyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, uzun süren hukuki sürecin ardından devraldığı Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Terminalde altyapıdan çevre düzenlemesine, güvenlikten yolcu konforuna kadar birçok alanda kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde devraldığı günden bu yana birçok birimin koordinasyonuyla altyapıdan çevre düzenlemesine, güvenlikten yolcu konforuna kadar pek çok alanda önemli iyileştirmeler yaptı. Terminalde internet ve kamera altyapısı tamamen elden geçirilirken, yaklaşık 36 adet güvenlik kamerasının montajı tamamlandı. Güvenlik ofisine canlı izleme monitörü yerleştirildi, terminal giriş çıkışlarındaki bariyer sistemleri yenilendi.

Çok sayıda yapısal düzenleme yapıldı

Turnike alanı tel örgüyle kapatılarak güvenli hale getirildi, açıkta bulunan elektrik kabloları beton ve pano içerisine alınarak riskler ortadan kaldırıldı. Terminaldeki bazı noktalarda kırık mazgallar yenilendi, X-Ray alanında düzenleme yapılarak beton zemin seramikle kaplandı. Güvenlik personeli eğitimlerinin ardından personelin sertifikalandırma süreci de başlatıldı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla terminal genelinde çok sayıda yapısal düzenleme yapıldı. Peron sayısı 9'dan 13'e çıkarıldı, bozuk kaldırımlar yenilendi, kilit parke döşemeleri gerçekleştirildi. Terminal otoparkında yaya yolu çizgileri, yönlendirme levhaları ve acil toplanma alanı işaretlemeleri yapıldı.

Kullanım koşulları iyileştildi

Depolama alanında bozuk zeminler iş makineleriyle iyileştirildi, terminal içindeki kırık ve çamurlu bölgeler doldurularak düzenlendi. Yolcu bekleme salonu, mescit ve bebek bakım odasında tamirat ve boya çalışmaları tamamlandı, klima montajları yapılarak bu alanlar modern bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca yeşil alan planlaması yapılarak peyzaj çalışmaları tamamlandı. Terminalde kesintisiz şekilde devam eden yenileme çalışmaları ile hem işletme verimliliği arttı hem de yolcu ve terminal esnafının kullanım koşulları iyileştirildi.

"Talimatlar doğrultusunda yenileme çalışmalarımız devam ediyor"

Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, terminalde yürütülen çalışmalara ilişkin, "Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni devraldıktan sonra, daire başkanlığımız koordinesinde diğer birimlerimizle birlikte kapsamlı bir tadilat sürecini başlattık. Kısa sürede bebek bakım odası, yolcu bekleme salonu ve X-Ray güvenlik sistemi gibi temel eksikleri tamamladık. Giriş ve çıkışları tek noktadan kontrol edilen bir yapıya dönüştürerek güvenlik seviyesini önemli ölçüde yükselttik. Ayrıca terminalin T1 yetki belgesini alarak tüm yasal gereklilikleri yerine getirdik. Fethiye Terminalimizi hem görsel hem işlevsel olarak çok daha nitelikli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın talimatları doğrultusunda yenileme çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Herkes için erişilebilir bir terminali kısa sürede ortaya çıkaracağız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Fethiye, Muğla'mızın önemli turizm merkezlerinden biri. Bu nedenle terminalimizin hem yolculara hem esnafa güven veren, konforlu ve çağın ihtiyaçlarına yanıt veren bir yapıya kavuşması bizim için büyük önem taşıyor. Terminali devraldıktan sonra başlattığımız çalışmalar, yalnızca fiziki bir yenileme değil; aynı zamanda vatandaşlarımızın kent içi ve şehirlerarası ulaşımda kendini güvende hissettiği, rahatça hizmet alabildiği bir ortamı oluşturma çabasıdır. Fethiye'nin dinamizmine yakışan, modern, düzenli ve herkes için erişilebilir bir terminali kısa sürede ortaya çıkaracağız. Muğla'mızın her köşesinde olduğu gibi Fethiye'de de halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

