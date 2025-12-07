Fethiyespor Evinde Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fethiyespor Evinde Yenildi

07.12.2025 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiyespor, Kahramanmaraş İstiklal Spor'a 4-2 mağlup olarak düşme hattına yaklaştı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bursaspor'a 3-0 kaybeden Fethiyespor evinde Kahramanmaraş İstiklal Spor'a da 4-2 yenilerek çıkışa geçemedi. Konuk takım maçın 7'nci dakikasında Şahan'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İstiklal Spor, 33'üncü dakikada Hüseyin Eray'la farkı ikiye çıkardı: 0-2. Dakikalar 41'i gösterdiğinde Fethiyespor, Cihan'ın golüyle farkı bire indirdi: 1-2. İlk yarıyı Kahramanmaraş İstiklal Spor 2-1 galip tamamladı. İstiklal Spor 96'uncu dakikada bir kez daha Hüseyin Eray'la sevindi: 1-3. Fethiyespor, 81'de Kerem'le durumu 3-2'ye getirse de, İstiklal Spor 83'üncü dakikada Hüseyin Eray'la bir gol daha buldu: 2-4. Fethiyespor bu yenilginin ardından 13 puanda kalarak düşme hattına yaklaştı. Kahramanmaraş temsilcisi ise 29 puana yükselip Play-Off hattının içinde yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Fethiyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor Evinde Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:41:06. #7.11#
SON DAKİKA: Fethiyespor Evinde Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.