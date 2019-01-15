Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Talebi

Fetö'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Talebi

1 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iade talepnamesi düzenleyerek kırmızı bülten başvurusunda bulundu.

Fetö'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Talebi, System.String[]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iade talepnamesi düzenleyerek kırmızı bülten başvurusunda bulundu.

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'de yaşayan şüpheli Enes Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iade talepnamesi hazırlandı. FETÖ'nün yapısı ve 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ayrıntılı olarak anlatıldığı talepname yazısında, şüpheli Kanter'in örgüte yönelik bağlantıları ve FETÖ elebaşısı Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verildi. Şüpheli Kanter'in, örgüte elebaşısı Fethullah Gülen'e "hocaefendi" dediği, örgüte mali destek sağladığı vurgulanan talepnamede, uluslararası sözleşmeler gereği şüphelinin iadesi de istendi. Savcılık, talepnamenin yanı sıra şüpheli Kanter hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına yönelik evrak düzenledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu Son Dakika! Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Açıklandı

Erdoğan'dan Belediye Başkan Adayına: Senin Niye Bıyık Yok? Son Dakika! Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:12:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]