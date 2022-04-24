FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı

24.04.2022 13:59
FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı

İSTANBUL Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet başsavcısı Neyzen Özcan, eski görev yeri Konya'da yakalandı.

İSTANBUL Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet başsavcısı Neyzen Özcan, eski görev yeri Konya'da yakalandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,  Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 6 yıldır firari olan meslekten ihraç edilen eski cumhuriyet başsavcısı Neyzen Özcan'ın kentte olabilme ihtimali üzerinde çalışma başlattı. 2009-2011 yıllarında başsavcı vekili, 2011-2014 yılları arasında Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Neyzen Özcan, Selçuklu ilçesinde yakalandı. Özcan, gözaltına alınırken, saklanmasına yardım eden kişi veya kişilerin yakalanması içinde çalışmalar sürüyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Sulh Ceza Hakimliği, Cumhuriyet, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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