Güncel

FETÖ'den Aranan Hakime 9 Yıl Hapis

06.02.2026 11:16
FETÖ'nün yargı yapılanmasında yer alan hakime 9 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

NERİMAN SENANUR TORUN - FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan ihraç hakim Yaşar Akyıldız'a verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, FETÖ'nün sisteme sahip olma ilkesiyle devlet aygıtlarına sızan, bu kadroların sağladığı avantajlarla devlet içerisindeki hasımlarını çeşitli hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden, böylece devleti kontrol altına alarak sisteme sahip olmayı planlayan ve amaçlayan silahlı bir terör örgütü olduğu belirtildi.

FETÖ'nün devletin iç ve dış güvenliği ile kamu düzenini bozmak amacıyla kurulmuş bir terör örgütü olduğuna değinilen kararda, örgüt üyelerinin 15 Temmuz sürecine kadar örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından belirlenen ideoloji doğrultusunda eylem ve fikir birliği içinde hareket ettikleri tespitine yer verildi.

Kararda, Akyıldız'ın da örgütün talimatlarıyla hareket ettiği, bu sebeple 2014 yılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine aday olduğu ve diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Örgüt talimatıyla toplantılar organize etti

Akyıldız'ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtilen kararda, kullanıcı adının oğlunun ismi ve memleketinin plaka koduyla uyumlu şekilde "yahya0646" olduğu, bu hesabı ekleyen ve bu hesabın eklediği kişilerin Akyıldız gibi ihraç hakim ve cumhuriyet savcılarından oluştuğu aktarıldı.

Gerekçeli kararda, 2014 yılı HSYK seçimlerinde örgüt ile örgüt üyesi hakim ve savcıların ByLock üzerinden iletişime geçtiği, Akyıldız'ın da 2014 yılı HSYK üyeliği seçim dönemi öncesinde ve sonrasında ByLock programı üzerinden arama kayıtlarının bulunduğu tespiti yer aldı.

Akyıldız'ın Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) sızmak için örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği, 2014 yılı HSYK üyeliğine bu sebeple aday olduğu aktarılan kararda, silahlı terör örgütünün yargı sistemine sızma amacı doğrultusunda diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla görüşmeler yaptığı, yurdun değişik il ve ilçe adliyelerinde örgüt talimatıyla toplantılar organize ettiği kaydedildi.

9 yıl 4 ay hapis cezası

Yargılama sonucunda sanık Yaşar Akyıldız hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Gerekçeli kararda, Akyıldız hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2016'da soruşturma açıldığı, yapılan araştırmalar neticesinde kendisine ulaşılamaması nedeniyle hakkında yakalama emri çıkartıldığı, yaklaşık 9 sene sonra Ankara'da kolluk görevlilerince yakalandığı bilgisine yer verildi.

Akyıldız'ın hakkındaki soruşturma ve kovuşturmayı sürüncemede bırakmak amacıyla uzun süre kovuşturmadan kaçtığı belirtilen kararda, şu tespitler yer aldı:

"Sanığın 2014 HSYK seçimlerinde bağımsız adaylardan olduğu, örgüt mensuplarına örgüt tarafından 2014 HSYK seçimlerinde bağımsız adayların desteklenmesi yönünde talimat verildiği, bağımsız bir adayın bu kadar oyu alabilmesinin o günün şartları itibarıyla oluşa uygun düşmediği, dosya kapsamı ile etkin pişmanlık hükümlerince alınan beyanlar ile tanık beyanları, teşhisler, ByLock??????? değerlendirme ve tespit tutanakları ile mevcut delil durumu karşısında sanığın belirlenen tüm bu eylemlerinin örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisi içerisinde olmayı tercih etmek suretiyle örgüt yapısına dahil olduğuna dair kesin delil teşkil ettiği kanaatine varılmıştır.

Sanığın örgütün mahrem yapılanması içinde bulunması ve eğitim seviyesi itibarıyla örgütün nihai amacını bilebileceği değerlendirilerek, kastının yoğunluğu, örgütsel faaliyetleri ve saiki göz önünde bulundurularak üst sınırdan cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Yargı, Terör, Suç

11:39
