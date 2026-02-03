FETÖ'den Aranan Kadın Yakalandı - Son Dakika
FETÖ'den Aranan Kadın Yakalandı

03.02.2026 13:00
Nevşehir'de FETÖ üyeliğinden aranan Ş.T. düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Nevşehir'de FETÖ üyeliği suçundan aranan firari kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Nevşehir, Terör, Suç

