Nevşehir'de FETÖ üyeliği suçundan aranan firari kadın yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ'den Aranan Kadın Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.