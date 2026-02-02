FETÖ'nün 385 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli - Son Dakika
FETÖ'nün 385 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli

FETÖ'nün 385 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli
02.02.2026 11:47
FETÖ'nün sosyal medya algı faaliyetlerine yönelik 385 hesaba erişim engeli getirildi.

Terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt bağlantılı olduğu belirlenen 385 sosyal medya hesabına Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildi.

Terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı ve propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, İletişim Başkanlığı tarafından yapılan tespitler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen işlemler sonucunda, bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ bağlantılı hesap sayısı 385'e ulaştı.

Yetkililer, terör örgütünün dijital mecralardaki yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirirken, soruşturmaların çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

