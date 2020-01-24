FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50... - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50... - Son Dakika

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50...

6 saat önce

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40'ı, 9 ildeki operasyonlarla yakalandı.

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50..., System.String[]

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 40'ı, 9 ildeki operasyonlarla yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:34 Kaynak: AA
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