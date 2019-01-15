Son Dakika Haberleri: Fetö'nün Firari "Yargı İmamı" Yakalandı

Fetö'nün Firari "Yargı İmamı" Yakalandı

58 dakika önce

Adana'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen Yahya Balcı, yakalandı.

Fetö'nün Firari
Adana'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "yargı imamı" olduğu iddiasıyla aranan eski öğretmen Yahya Balcı, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY davası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan eski öğretmen Yahya Balcı'nın Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, Balcı'yı saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Balcı emniyetteki işlemlerin ardından Gaziantep Adliyesi'ne sevk edildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bağlanarak savunmasını yapan Yahya Balcı hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, kaçma ihtimali ve suçun niteliği dikkate alınarak sanığın tutuklanması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından Balcı'nın tutuklanmasını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Adana, Balcı, Güncel
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