FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin dava - Son Dakika
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FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin dava

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasında bulunduğu ve örgüt üyesi olmayan pilotlara elenmeleri için tansiyon ilaçları yazdığı öne sürülen eski kardiyoloji doktoru Şevket Balta'nın yargılandığı davaya devam edildi.

FETÖ'nün GATA yapılanmasına ilişkin dava, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) yapılanmasında bulunduğu ve örgüt üyesi olmayan pilotlara elenmeleri için tansiyon ilaçları yazdığı öne sürülen eski kardiyoloji doktoru Şevket Balta'nın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Balta'nın avukatı katıldı.

Söz alan sanık avukatı, tanık Ramiz Doğan'ın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını, akademik rekabet ve kıskanma sebebiyle müvekkilini lekelemeye çalıştığını öne sürdü.

Aleyhe tanık beyanlarını kabul etmediklerini belirten avukat, müvekkilinin adli kontrol imza yükümlülüğü kaldırılmasını ya da gününün değiştirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, ilgili kurumlardan istenen belgelerin gelmesi halinde bilirkişiye gönderilmesine ve sanığın imza gününün çarşambaya alınmasına karar verdi.

Duruşma, 3 Haziran'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede eski kardiyoloji doktoru Şevket Balta'nın hasta olmamalarına rağmen elenmeleri için örgüt üyesi olmayan pilotlara tansiyon ilacı yazdığı belirtilmiş, bununla ilgili tanık beyanlarına yer verilmişti.

Tanıklar, sanık Balta'nın kendilerine koyduğu "yüksek tansiyon" tanısı ve yazdırdığı ilaçlar nedeniyle görev yapamaz hale geldiklerini belirtmişti.

Eski kardiyoloji doktoru Şevket Balta'nın, GATA'da görevli diğer örgüt mensuplarıyla doçent ve profesör unvanlı kadrolara örgüt elemanlarını yerleştirmek amacıyla da çalıştığı iddia edilmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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