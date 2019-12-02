Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi hücre evinde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi hücre evinde yakalandı - Son Dakika

FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi hücre evinde yakalandı

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gümüşhane il imamı ve eşi, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalandı.

FETÖ'nün Gümüşhane il imamı ve eşi hücre evinde yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gümüşhane il imamı ve eşi, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarını sürdürüyor. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde Gümüşhane il imamı olan M.G. ve eşi A.G., Ortahisar ilçesinde bulunan hücre evine (gaybubet) yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlarca haklarında arama kaydı bulunan şahısların evinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada farklı isimler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi. Şahısların üzerlerine kayıtlı GSM hatlarında ByLock kullandıkları, Bankasya'da artıran hesapları ve kapatılan şirketlerde SGK kayıtları olduğu tespit edildi. - TRABZON

Gümüşhane, Ortahisar, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
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