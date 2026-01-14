FETÖ Operasyonunda 14 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

FETÖ Operasyonunda 14 Tutuklama

14.01.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 29'u serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 13 ilde 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde vazife aldığı tespit edilmişti. Şüphelilerin ayrıca, emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı ifadeleri olduğu, ardışık aranmalarının bulunduğu ve bazılarının "Bylock" kullanıcıları olduğu öne sürülmüştü.

Şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyet sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, 43 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa FETÖ Operasyonunda 14 Tutuklama - Son Dakika

Kazdağları’nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı Kazdağları'nda karda mahsur kalan 4 kişiyi jandarma kurtardı
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar

21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:11
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:58
Witkoff: Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması başladı
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 22:08:12. #7.11#
SON DAKİKA: FETÖ Operasyonunda 14 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.