FETÖ Operasyonunda 14 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 13 ilde 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerden 23'ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, 28'inin özel sektörde vazife aldığı tespit edilmişti. Şüphelilerin ayrıca, emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri, haklarında itirafçı ifadeleri olduğu, ardışık aranmalarının bulunduğu ve bazılarının "Bylock" kullanıcıları olduğu öne sürülmüştü.

Şüphelilere yönelik 13 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon sonucu 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyet sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, 43 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL