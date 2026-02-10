FETÖ Operasyonunda 8 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

FETÖ Operasyonunda 8 Gözaltı

10.02.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, 1 tutuklandı.

(ANKARA) – Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordinasyon halinde hareket edildi. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde "TSK mahrem hizmetleri" yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen, 2'si daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden bazılarının, daha önce "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmış olmalarına rağmen, başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerin çözümlenmesi, teknik ve fiziki takip ile ifade ve fotoğraf teşhisleri doğrultusunda, iddianame tarihlerinden sonra da örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri ve örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edildi.

Bu sabah eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde ve örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; 2 milyon 500 bin TL alacağı içerir senet, 173 bin 895 TL, 31 bin 960 ABD doları, 12 bin 865 avro, 91 gram altın, 1 tam ve 11 çeyrek altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 23 cep telefonu, 8 SIM kart, 7 CD, 12 flash bellek, 11 dizüstü bilgisayar, 3 harici disk, 2 tablet ve 3 hafıza kartına el konuldu.

Tüm şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturma işlemleri tamamlanan 1 şüpheli sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 7 şüpheliye ilişkin adli işlemlerin sürdüğü, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Gözaltı, Ankara, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Operasyonunda 8 Gözaltı - Son Dakika

Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:36
Tacizci amca, Ajda Pekkan’ın vokalistini canından bezdirdi
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi
11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 11:54:02. #7.11#
SON DAKİKA: FETÖ Operasyonunda 8 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.