FETÖ/PDY'ye operasyon: 13 gözaltı kararı

09.12.2025 09:09  Güncelleme: 09:45
FETÖ/PDY'nin şirket yapılanmasıyla ilgili 13 kişi için gözaltı kararı verildi; 6 ilde operasyon başlatıldı.

FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanı kapsamında çalışma yürütüldü.

6 İLDE EŞZAMANLI OLARAK DÜĞMEYE BASILDI

Mali Suçları Araştırma Kurumu incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda; yurt dışından temin edilen paraları yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden hakkında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: DHA

