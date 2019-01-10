Fetö Sanığı Öğretmen ve Çevre Mühendisine Hapis Cezası
1 saat önce
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan çevre mühendisi İsmail Uslu 8 yıl 9 ay, öğretmen Gökhan Vural 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan çevre mühendisi İsmail Uslu
8 yıl 9 ay, öğretmen Gökhan Vural 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılanan iki sanık da karar duruşmasında hazır bulundu. Örgütün kapatılan dershanesinde görev yapan öğretmen Gökhan Vural, 'ByLock' kullanmadığını ileri sürerken, örgüte ait kurumlarda çalıştığı ve örgütsel tayin yaptığı iddialarını da reddetti. İsmail Uslu da da suçsuz olduğunu savundu.
Mahkeme heyeti, Gökhan Vural'ı 9 yıl, İsmail Uslu'yu 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. 2 sanık hakkında da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:25 Kaynak: DHA
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