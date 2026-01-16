FETÖ Üyesi Cemal Karaata İsim Değiştirdi - Son Dakika
FETÖ Üyesi Cemal Karaata İsim Değiştirdi

16.01.2026 16:30
Andrey Karlov suikastının planlayıcılarından FETÖ üyesi Karaata, Kanada'da isim değiştirip çalışıyor.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının planlayıcıları arasında yer alan ve Kanada'ya firar eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Cemal Karaata'nın isim değiştirdiği tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarınca, Karaata'nın Kanada'da yaşamını sürdürdüğü ve isim değiştirdiği belirlendi.

"Salih Ada" ismini kullanan Karaata'nın, "Waterloo The Boardwalk Suite 406" adresinde bulunan "Qualia Counselling Services" adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı bildirildi.

"Sadık" ve "Yavuz" kod adlarını kullanan Karaata'nın, firarından önce Türkiye'de kapatılan Fatih Üniversitesi'nde İngilizce Bölümü'nde yardımcı doçent ünvanıyla çalıştığı, FETÖ'nün MİT mahrem imamlarından olduğu, casusluk faaliyetlerini de akademisyen kimliğiyle perdelediği aktarıldı.

Ankara'da 19 Aralık 2016'da gerçekleşen dönemin Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının organizatörü Karaata'nın isim değiştirmesindeki en büyük nedenlerden birinin Rusya tarafından kaçırılma korkusu olduğu ifade edildi.

Karaata'nın Kanada'da Ruslar tarafından saldırıya uğrama endişesi taşıdığı, ayrıca Kanada güvenlik birimleriyle periyodik görüşmeler yaptığı kaydedildi.

FETÖ'nün kritik devlet kurumlarına halen sızmaya çalıştığı, örgütün bunun için casusluk ağı kurduğu, mahrem imamları tarafından yönlendirilen örgüt militanlarının her türlü bilgi ve belgeyi elde etmeye çalıştığı, öğrenebildikleri her bilgiyi bu casusluk şebekesine aktardığı belirtildi.

Örgütün Avrupa ve Amerika kıtasında firari olarak yaşayan bu casusluk şebekesinin önemli isimlerinin hayatını iyi şekilde devam etmesini sağladığı ve bu üyelerini en üst seviyede güvenlik önlemleriyle gizledikleri aktarıldı.

FETÖ'nün kritik isimlerinin güvenlikleri için bulundukları ülkelerde isim değişiklikleri yaptığı, kendilerinin ve ailelerinin bazen farklı Türkçe isimler, bazen de yabancı isimler kullandıkları ifade edildi.

Örgütün çeşitli bölge, eyalet ve ülke yapılanmalarında mahrem imamları görevlendirdiği, ABD'de faaliyet gösteren yüzlerce Charter School'da mahrem casuslarına çeşitli kadrolar veya ünvanlar altında maaş bağladığı da bildirildi.

Kaynak: AA

