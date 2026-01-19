FETÖ Üyesi Eski Polis Yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan meslekten ihraç eski polis E.D. (55) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
