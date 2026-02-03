FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

03.02.2026 16:16
Afyonkarahisar'da FETÖ üyesi bir firari hükümlü yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G.'yi yakaladı.

Örgütün sözde askeri mahrem yapılanmasında yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Savunma, Güncel, Terör, Son Dakika

