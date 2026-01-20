FETÖ Üyesi İhraç Emniyet Müdürü Yakalandı - Son Dakika
FETÖ Üyesi İhraç Emniyet Müdürü Yakalandı

FETÖ Üyesi İhraç Emniyet Müdürü Yakalandı
20.01.2026 21:20
Kayseri'de bylock kullanıcısı ihraç emniyet müdürü 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, FETÖ üyesi ve bylock kullanıcısı ihraç emniyet müdürü yakalandı. 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ortak yürütülen çalışmalarda, hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve bylock kullanıcısı olan ihraç emniyet müdürü A.A. (58) yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

