Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon kararı alındı. Aralarında aktif görevde bulunan isimlerin de yer aldığı şüpheliler hakkında gözaltı süreci başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ByLock kullandıkları ve örgüt içi iletişimde kullanılan ankesörlü hatlardan aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda şüphelilerin örgütle bağlantılı olduğu değerlendirildi.
Toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonların 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Şüphelilerden 5’inin aktif görevde olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçlerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, soruşturmanın genişleyebileceği ifade ediliyor.
Son Dakika › FETÖ › FETÖ'ye ağır darbe! 5'i aktif görevde 12 şüpheli için gözaltı kararı - Son Dakika
