FETÖ\'ye ağır darbe! 5\'i aktif görevde 12 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon kararı alındı. Aralarında aktif görevde bulunan isimlerin de yer aldığı şüpheliler hakkında gözaltı süreci başlatıldı.

BYLOCK VE ANKESÖR DETAYI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ByLock kullandıkları ve örgüt içi iletişimde kullanılan ankesörlü hatlardan aranma kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Bu veriler doğrultusunda şüphelilerin örgütle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyonların 4 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Şüphelilerden 5’inin aktif görevde olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Güvenlik güçlerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, soruşturmanın genişleyebileceği ifade ediliyor.