Fidan'dan Gazze Açıklamaları

Bakan Fidan, NTV yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Gazze Barış Kurulu ve çalışmalarına ilişkin, "İlk toplantımızı hemen tören sonrası ilgili Bakan arkadaşlarla bir araya gelerek yaptık. Orada özellikle insani yardımların girişi ve Filistinli Komite'nin çalışmaya başladıktan sonra yapacağı ilk icraatlar neler olmalı onları yönelik fikir teatisinde bulunduk. Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü önümüzdeki hafta açılmasına yönelik bir ihtimal var. Bunun olması gerçekten Filistinlilere ulaştırılacak yardımların vaktinde gitmesi için ve yeterli miktarda gitmesi için önemli bir yol olacak" bilgilerini paylaştı.

"Netanyahu Türkiye'nin, Barış Kurulu'nda olmasına karşıydı"

Gazze İstikrar Gücü'nün ne zaman görev başlayacağı ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye'nin İstikrar Gücü'nde olmayacağını belirten açıklamaları sorulan Fidan, "Netanyahu Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın Barış Kurulu'nda olmasına karşıydı. Gazze Yönetim Kurulu'nda benim olmama karşıydı. Hep karşı. Bundan sonra da karşı durmaya devam edecek. Biz de kendi mücadelemizi vereceğiz" yanıtını verdi. Türkiye'nin İstikrar Gücü'nde olmayı isteyip istemediği sorulan Fidan, "Askeri yardımda gerekli şartlar oluşursa o konuda irade var. Şartları diplomatik yönünde oluşturmanın veya var mı yok mu, oluşacak mı oluşmayacak mı, hangi hassasiyetler var onu bir zeminde ilerletmeye çalışıyoruz" dedi.

SDG ile Şam arasındaki 4 günlük ateşkesin sürecine ilişkin Fidan, "Ateşkese gelinen süreçte çok fazla olay var. Kısaca şunu söyleyeyim. Şu anda DAEŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a taşınması söz konusu. Böyle bir ortamda ateşkesin biraz daha uzatılması gerekebilir. Şu anda böyle bir talep var. Süren bir diplomasi trafiği var, biz de içindeyiz. Biz çatışma olsun istemiyoruz. Umarım olumlu bir barış süreci başlatılacaktır." değerlendirmesinde bulunan Fidan, "Anlaşma sağlanamazsa ne olur?" sorusuna "Umarım diyalog yoluyla çözülmesinde ciddi bir irade olur." yanıtını verdi.

SDG'nin bazı bölgelerden çekilmesine ilişkin soruya Fidan, "Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG'nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştuk. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı bilgimiz dahilindeydi." diye karşılık verdi.

"SDG, Ankara'dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor"

Fidan, "Suriye'de Kandil etkisi biter mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG'ye siyaseti girin der girerler. Tamamen Kandil'e bağlı. Suriyeli olmayan PKK'lıların bölgeden çıkması gerekiyor. Sincar'daki PKK varlığının sürdürülebilirliği yok. Örgütün kendisini yok olmayla karşı karşıya kalmadan dönüştürmesi gerekiyor. SDG Ankara'dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar."

"Gazze acil konumuz, işin başındayız"

Barış Kurulu'nun Gazze'deki çalışmalarına ilişkin Fidan, "Barış Kurulu'na bağlı iki komite var. Biri Gazze'nin milli iradesini üstlenen yönetimini üstlenecek komite. Diğeri Gazze'nin sekretaryalığını üstlenecek. Gazze acil konumuz. İşin başındayız. Refah sınır kapısı haftaya açılabilir. Türkiye Kızılay'la halihazırda kesintisiz yardım faaliyeti yürütüyor. Barınma konusunda şu soğuk havada çadıra mahkumlar. Şu anda konteynerlerin götürülme meselesi var. Yeni üyelerin alınma süreci devam ediyor. Sanırım 6-7 ülke daha gelir. 25-30 bandına oturabilir. Gazze'de işimiz kolay değil, şimdi başka bir mücadele başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Bizim bir numaralı önceliğimiz Gazze nüfusunun Gazze'de kalması"

Gazze'ye Türk askerinin gidip gitmeyeceği sorusuna, "İsrail bizle ilgili her şeye karşı ama mücadelemiz sürecek. Gerekli şartlar oluşursa asker desteği ile ilgili bir irademiz var." diye yanıt veren Fidan, Hamas'ın silah bırakmasına ilişkin, "Yol haritasının içinde olması gereken bir konu. Bizim bir numaralı önceliğimiz Gazze nüfusunun Gazze'de kalması." dedi.

"Trump'ın döneminde bir atak olduğu ortada"

Trump'ın Grönland konusundaki açıklamalarına ilişkin Fidan, "ABD'nin bu tür özlemi ve stratejik arzusu olduğu sır değil. Bunun nasıl olması gerektiği ayrı bir konu ama Trump'ın döneminde bir atak olduğu ortada. Böyle bir toprak kaybı ittifakın dağılması anlamına gelir." diye konuştu.

"İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var"

Fidan, İran'daki protestolara ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"İran'da büyük bir ekonomik zorluk var. Halkın ekonomik problemlere gösterdiği tepkiyi rejime tepki veriliyormuş gibi anlamak da doğru bir analiz olmayabilir. Gösteriler sahici ama başkalarının beklediği de olmaz. Biz bölge halkı olarak yeni bir savaş olmasını istemiyoruz. ABD İran'a müdahale edecek denen gece yoğun telefon trafiği oldu. İran olarak umarım bir yol bulurlar. Özellikle İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var."

