Fidan'dan Pakistan'a Telefon Görüşmesi

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.