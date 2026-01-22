(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Şartı imza törenine katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Davos kentinde, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile Davos'ta görüştü" denildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Davos'ta Hollandalı Mevkidaşıyla Görüştü - Son Dakika
