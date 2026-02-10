Fidan-Guterres Telefon Görüşmesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmeler, ayrıca Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.