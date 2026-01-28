Fidan ve Al Suud'dan Suriye ve Gazze Üzerine Görüşme - Son Dakika
Fidan ve Al Suud'dan Suriye ve Gazze Üzerine Görüşme

28.01.2026 14:42
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı ile Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler, Gazze barış planının uygulanması ile bölgesel diğer konular ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İHA

