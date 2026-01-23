Fidan ve Mucunski İstanbul'da Buluştu

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile bir araya geldi.