Son Dakika Haberleri: FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı
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FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı

1 saat önce

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu.

FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı, System.String[]
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri verilen "en iyi gol" ödülünün adayları arasında, İspanya'da Barcelona forması giyen Arjantinli Lionel Messi ve ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında oynayan İsveçli Zlatan Ibrahimovic de yer aldı.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan ilk oylama, 1 Eylül'e kadar sürecek. Bu tarihte aday sayısı 3'e düşecek ve ödülün sahibi, FIFA'nın belirlediği jürinin yapacağı oylamanın ardından 23 Eylül'de İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilecek törende açıklanacak.
Hamit Altıntop'un A Milli Takım formasıyla Kazakistan'a attığı golle 2010'da kazandığı ödülü, 2009'da Cristiano Ronaldo, 2011'de Neymar, 2012'de Fenerbahçe forması altında attığı golle Miroslav Stoch, 2013'te Ibrahimovic, 2014'te James Rodriguez, 2015'te Wendell Lira, 2016'da Mohd Faiz Subri, 2017'de Olivier Giroud ve geçen sene Muhammed Salah almıştı.
2019 FIFA Puskas Ödülü'nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle:
Matheus Cunha (Brezilya): Bayer Leverkusen- Leipzig (Bundesliga)
Zlatan Ibrahimovic (İsveç): Toronto-Los Angeles Galaxy (MLS)
Lionel Messi (Arjantin): Real Betis-Barcelona (La Liga)
Ajara Nchout (Kamerun): Kamerun- Yeni Zelanda (FIFA Kadınlar Dünya Kupası)
Fabio Quagliarella (İtalya): Sampdoria- Napoli (Serie A)
Juan Fernando Quintero (Kolombiya): River Plate- Racing Club (Arjantin Süper Lig)
Amy Rodriguez (ABD): Utah Royals-Sky Blue (Amerikan Kadınlar Futbol Ligi)
Billie Simpson (Kuzey İrlanda): Sion Swifts Ladies-Cliftonville Ladies (Kuzey İrlanda Kadınlar Futbol Ligi)
Andros Townsend (İngiltere): Manchester City- Crystal Palace (Premier Lig)
Daniel Zsori (Romanya/Macaristan): Debrecen-Ferencvaros (Macaristan 1. Futbol Ligi)
Barcelona, İtalya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:50 Kaynak: AA
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